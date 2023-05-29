Чем подкормить чеснок в начале лета, чтобы головки были размером с грушу — мощное удобрение

Без труда не только не выловить рыбку из пруда, но и не вырастить крупный ароматный чеснок. Ведь для того, чтобы эта культура порадовала вас урожаем, ее необходимо периодически удобрять.
Одной из самых важных является июньская подкормка. Так как именно в начале лета растение начинает цвести и отращивать зубчики.
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Бывалые огородники утверждают, что для качественного урожая чеснока нужно полить грядки настоем из крапивы, одуванчиков и 3-х ст. ложек горчичного жмыха.
Для приготовления этого средства нужно залить все составляющие ведром воды, накрыть емкость пленкой и убрать ее в сторону на одну неделю. Когда время пройдет, настой необходимо разбавить водой в соотношении 1:5, добавить в него 0,5 ст. ложки азофоски и использовать по назначению.
Источник: Дзен-канал «Сад огород лайф»