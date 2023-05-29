Чем подкормить чеснок в начале лета, чтобы головки были размером с грушу — мощное удобрение

Без труда не только не выловить рыбку из пруда, но и не вырастить крупный ароматный чеснок. Ведь для того, чтобы эта культура порадовала вас урожаем, ее необходимо периодически удобрять.

Одной из самых важных является июньская подкормка. Так как именно в начале лета растение начинает цвести и отращивать зубчики.