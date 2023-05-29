Уничтожит тлю за секунды: эффективность шампуня для животных доказана опытными дачниками – как правильно пользоваться

Одним из самых эффективных средств в борьбе с тлей и другими вредителями сада и огорода является шампунь для животных от блох. Он содержит синтетический пиретроид перметрин, который безопасен для человека и животных, но является смертельным ядом для насекомых.

При применении шампуня для животных для обработки дачи нужно иметь в виду, что он уничтожает не только вредителей, но и полезных насекомых, например, пчел.

Так что, обработку нужно проводить в темное время суток. Имейте в виду, что не все шампуни от блох борются с тлей и другими вредителями, а только те, которые содержат в своем составе перметрин.

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