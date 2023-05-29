Цифра трехзначная вызывает легкий ужас: прогнозы по новому курсу рубля – насколько они реальны

Еще не так давно прогнозы финансовых аналитиков навевали на граждан легкий ужас. Эксперты предрекали, что в обозримом будущем рубль может сильно подешеветь. Во втором полугодии этого года мы все уже должны были увидеть трехзначные цифры - таковой могла стать стоимость евро и доллара на валютных торгах.

Но пока ничего подобного не произошло. И вряд ли случится в ближайшей перспективе. Так, в этот понедельник на открытии торгов на Московской валютной бирже доллар и юань немного подешевели к рублю и только евро слегка повысился.

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