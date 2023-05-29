Цифра трехзначная вызывает легкий ужас: прогнозы по новому курсу рубля – насколько они реальны

Еще не так давно прогнозы финансовых аналитиков навевали на граждан легкий ужас. Эксперты предрекали, что в обозримом будущем рубль может сильно подешеветь. Во втором полугодии этого года мы все уже должны были увидеть трехзначные цифры - таковой могла стать стоимость евро и доллара на валютных торгах.
Но пока ничего подобного не произошло. И вряд ли случится в ближайшей перспективе. Так, в этот понедельник на открытии торгов на Московской валютной бирже доллар и юань немного подешевели к рублю и только евро слегка повысился.
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«Курс доллара находится в диапазоне 79,5–80,5 рубля, и ожидается, что цена останется в этом коридоре. Если коррекция по доллару усилится, то на фоне максимального срока уплаты налогов можно увидеть тест уровня 79,5 рубля», - отметил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
По материалам 1prime.ru.