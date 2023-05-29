Больше никогда не чистите унитаз: бросайте в воду и ждите 20 минут – растворит даже каменные слои

Различного рода средства против накипи в чайниках и утюгах с легкостью справляются с известковыми и мочекаменными наслоениями на унитазах.

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Ведь средство как раз и направлено на уничтожение подобного рода веществ. Если вы приобрели вещество против накипи в капсулах, вылейте из одной из них средство в чашу унитаза, далее покройте горячей водой.

Не используйте для этой цели кипяток, поскольку санфаянс может лопнуть под его воздействием. Подождите 20 минут, пройдитесь ершиком и смойте.

Источник: дзен-канал «Так просто!»