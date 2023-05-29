Самый простой способ отмыть уделанную насмерть микроволновку: кипение само очистит стенки

Если микроволновку запустить хотя бы на короткий период, привести ее в порядок будет крайне тяжело. Вместе с тем существует действенный лайфхак, который поможет привести в порядок даже самую грязную печь с твердыми наслоениями разбрызганной пищи.

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Возьмите миску, налейте в нее стакан воды, насыпьте пару ложек соды, немного средства для мытья посуды. Растворите полностью вещества и поставьте в микроволновку. Кипятите 10 минут.

После этого вся грязь на стенках растворится под воздействием влаги и веществ, а вам нужно будет только пройтись по поверхности сухой тряпкой.

Источник: официальный YouTube канал «Лайфхаки от Нечетова».