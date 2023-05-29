Колорадский жук сложит лапки — потомство не оставит: расставьте ловушки на грядках с картофелем

Избавиться от колорадского жука на даче можно с помощью дедовского метода. Для этого просто поставьте на огороде хитроумную ловушку. Вредители сложат лапки, не успев оставить потомства — картофельная ботва спасена.

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Берем стеклянные банки, растительное масло и ломтики сырого картофеля. Количество емкостей зависит от размера участка. Одна ловушка обеспечит защиту пяти квадратных метров.

Смажьте внутренние стенки банок маслом, а приманку положите на дно. Затем кладем ловушки в огороде. Емкость нужно закопать в почву таким образом, чтобы ее верхний край был на уровне земли. Колорадский жук почувствует лакомство издалека и, тут же нырнет в банку.

Однако выбраться из нее он не сможет из-за скользких стенок. Далее ловушки нужно будет опорожнять от колорадских жуков и подкидывать свежие ломтики картофеля.

По материалам ogorod.video