Вы все время делали неправильно: единственно верная инструкция, как стирать кроссовки в машинке-автомате

Кроссовки из кожи и деликатных тканей лучше чистить вручную. Для всех остальных вполне подходит стирка в машинке-автомате.

Существует несколько правил такой стирки, которые лучше не нарушать.

Что касается режима стирки, то выбирать нужно деликатный или режим ручной стирки. Использовать при этом лучше всего не порошок, а жидкое стиральное средство. Шнурки и стельки перед стиркой извлеките, а сами кроссовки положите в специальный мешочек.

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