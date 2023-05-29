Три бесплатных удобрения — луковая шелуха, скорлупа и банан: бросьте в лунки к перцам — обомлеете

Опытные дачники поделились секретом, как получить двойной урожай такой капризной культуры как перцы. Оказывается, все достаточно просто! Каждый кустик нужно хорошенько напитать — обогащенная почва даст быстрые всходы. Однако делать это нужно уже осенью. Дачники вносят в почву раствор извести или древесную золу.

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А чтобы напитать саженцы перца полезными веществами, нужно при посадке добавить подкормку прямо в лунки. В качестве удобрения огородники советуют использовать луковую шелуху, банановую кожуру и яичную скорлупу.

Луковую шелуху нужно на два часа залить кипятком, затем слить жидкость и уложить средство на самое дно лунки.

Банановую кожуру тоже подготавливают заранее. Сначала ее нужно хорошо высушить и только после этого можно использовать в качестве удобрения. На один куст потребуется взять горсть банановой подкормки. Удобрение можно бросить на дно лунки.

Яичную скорлупу также подсушивают и измельчают. Как и в случае с бананом, потребуется горсть скорлупы на одно растение. Это удобрение тоже кладут в самый низ и прикрывают тонким слоем почвы.

По материалам stroy-podskazka.ru