Что добавить в гречку для более яркого вкуса: три ингредиента сделают гарнир в разы ароматнее и аппетитнее

Есть несколько способов, как сделать гречку вкуснее и разнообразить вкус каши. Секрет — в добавляемых сразу после варки ингредиентах.

Вкус гречки заметно преобразит добавленный в нее тертый пармезан. Да, да. Этот сыр хорош не только для пиццы и пасты, но и для гречневой каши.

Уже готовую гречку нужно посыпать пармезаном и на несколько минут отправить в духовку.

Хорошо сочетается гречка и с обжаренным на масле луком. К луку можно добавить немного сахара, он карамелизируется. Затем его вводят в гречку, а при подаче посыпают орешками — молотым грецким или кедровыми.

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