Хитрость старого сантехника: раковина мгновенно очистится сама, если выливать этот раствор

Очень быстро и эффективно можно убрать засор в раковине при помощи простого домашнего раствора от советского сантехника. Если повторять эту процедуру раз в месяц, то слив не будет засоряться в принципе.

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Для начала дождитесь, когда вода в сливе постепенно спустится. Далее в сливное отверстие высыпьте 1/2 пачки пищевой соды, далее добавьте 150 миллилитров 9% уксуса. Должна появиться пена.

Когда химическая реакция прекратится, залейте в слив 2 литра горячей воды, потом столько же холодной. Этот метод применим для металлических и каменных раковин. С санфаянсом лучше не экспериментировать.

Источник: дзен-канал «Жизнь сибирячки во Франции»