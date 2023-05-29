Когда пересаживать томаты и перцы в открытый грунт: лучшие даты июня — приживутся даже вялые кустики

Рассаду помидоров и перцев можно пересаживать в открытый грунт в первой половине июня. Так как к этому времени почва уже достаточно прогрелась и риск возвратных заморозков сведен к минимуму. А для того чтобы выбрать самый подходящий день, нужно ориентироваться на фазы Луны. Ведь это небесное тело влияет на все процессы в жизни растений.

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Согласно лунному календарю огородника на 2023 год, самыми удачными днями для этого важного мероприятия являются 1, 2, 10, 11, 14 и 15 число июня.

Если вы все сделаете в правильный день, то даже самые чахлые кусты с достоинством переживут адаптацию к новым условиям.

Источник: Дзен-канал «Наша Дача»