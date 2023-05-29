Влейте это средство в унитаз — утром не узнаете «кабинет»: прожжет мочевой камень — санация на 100%

Наши мамы в СССР делали только так. Если под рукой нет средств бытовой химии, можно обойтись простым дедовским методом — действенный и эффективный. Отмыть унитаз от мочевого камня и других наслоений можно, не прилагая никаких усилий. Просто бросьте этот овощ в чашу туалета, за каких-то 10 часов весь налет сойдет — санация на 100%. Чудеса да и только!

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Для чистоты унитаз на ночь нужно залить копеечной «Белизной» в виде геля. И хорошенько втереть состав ершиком. Мочевой камень утром сойдет сам при первом смыве воды. Еще одно проверенное средство — бросьте в унитаз 5 граммов чеснока. Он убьет все бактерии. Берем очищенный зубчик. От налета также не останется и следа.

Этот простой трюк нужно повторять не менее двух раз в неделю и унитаз будет стерилен.

По материалам belnovosti.by