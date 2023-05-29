Влейте в лунки с огурцами — попрут как на дрожжах: разводим литр молока в 5 литрах воды

Опытные дачники поделились секретом, как получить двойной урожай огурцов — есть копеечная подкормка, которая улучшить состояние посадок на огороде. Причем утруждаться совсем не придется. Все дело в правильной подпитке.

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Только одним молочным раствором можно обогатить почву такими полезными веществами, как: кальций, калий, магний, марганец, железо и азот.

Для того, чтобы приготовит удобрение берем литр молока и 5 литров воды. Смешиваем и вливаем небольшое количество в лунки (углубления, - Прим. ред.) на грядках с огурцами.

Кстати, с помощью молочного раствора можно избавиться и от вредителей. Для этого добавьте в питательный молочный эликсир 30 капель йода и распылите состав на кустики.

По материалам ogorod.video