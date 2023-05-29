Чем намазать ноги, чтобы туфли перестали натирать — пластыри больше не понадобятся

Иногда любимые туфли приносят не только радость, но и нестерпимые страдания. Ведь красивая обувь не всегда рассчитана на продолжительные прогулки. Поэтому уже через пару часов активной ходьбы у вас могут появиться мозоли и натоптыши.

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Конечно, раны можно прикрыть пластырями, но это не решит проблему, а только немного облегчит дискомфорт. Об этом мало кто знает, но есть более простой выход. Чтобы избежать неприятной ситуации, достаточно всего лишь нанести на все проблемные места шариковый дезодорант, дождаться, когда он высохнет, и отправляться по своим делам.

После такой обработки ваши ноги спокойно перенесут целый день даже в неудобных босоножках.

Источник: thevoicemag.ru