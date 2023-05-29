Муравьи сложат лапки кверху — выжившие убегут в лес: полейте муравейник этим сладким коктейлем

Вытравить колонию муравьев с дачи можно простейшим способом — так делают те, кто не привык травить паразитов химией с едкими отдушками. В ход идут проверенные и безопасные для природы средства — об одном поподробнее.

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Для того, чтобы прогнать муравьев с дачного участка понадобиться всего полчаса. Угостите их сладким коктейлем. Берем воду, жидкое мыло и газировку.

Смешиваем воду с таким же количеством напитка с пузырьками и добавляем 1 ст. л. хозяйственного мыла. Переливаем раствор в бутылку и щедро поливаем муравейники, а также листья и растения, которые эти вредители успели облюбовать.

Муравьям такое угощение едва ли придется по вкусу: те, что уцелеют тут же бросятся в лес.

По материалам ivd.ru