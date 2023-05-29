До какого дна упадет курс доллара уже на этой неделе: лучше не будет, не ждите

Курс доллара 29 мая снизился на валютных торгах в Москве до 79,99 рубля. И на этой неделе он будет понижаться и дальше.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Дело в том, что отечественная валюта вступила сейчас в благоприятный период. Ее поддерживают сразу два фактора. С одной стороны к рублю увеличился интерес из-за налогового периода, когда инвесторы высвобождают свои кошельки от иностанной валюты, желая рассчитаться с долгами.

С другой стороны, увеличилась стоимость нефти, а значит и вырос рубль в то время, как доллар упал в цене.

Финансовые аналитики считают, что в ближайшие дни доллар будет стоить 78 — 79 рублей.

Источник: 1prime.ru.