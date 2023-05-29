Больше не покупайте отбеливатель и кондиционер: налейте дешевенький уксус при стирке – не узнаете вещи

Одна бутылка столового уксуса 9% может заменить целый список средств, которые вы постоянно покупаете в хозяйственных магазинах.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Уксус станет незаменимым помощником при стирке. Если замачивать в уксусе и добавлять его в порошок при стирке, вы не узнаете свои вещи.

Они станут намного чище, чем при использовании обычного метода, приобретут яркие краски, а белые материалы, напротив, осветлятся. Полотенца будут такими, словно вы использовали кондиционер – мягкими и приятно пахнущими.

Также уксусом отлично отмываются стекла без разводов (окна, детали мебели и зеркала).