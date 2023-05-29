Вся тля до одной «скукожится» и осыпется с кустов как шелуха: просто угостите этим отваром

Опытные дачники поделились секретом, как избавиться от прожорливой тли на огороде. Как только пропадет этот вредитель, дачный участок потеряет всякий интерес и для муравьев. Они сбегут к соседям или в лес. Для этого нужно угостить тлю специальной настойкой. Вредители «скукожатся» и осыпятся с растений как шелуха.

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Действуем так! Готовим раствор чистотела. Работаем исключительно в спецодежде и перчатках. Как готовить настойку? Берем листья, стебли и цветы этого растения. Далее заливаем 5 литрами кипятка и оставляем остывать. Достаем чистотел, отжимаем и утилизируем — само растение не пригодится. Получившуюся настойку разводим водой 1:1. Затем распыляем жидкость с помощью садового пульверизатора на зараженные тлей кусты и деревья. Действует аккуратно!

По материалам gdeklop.ru