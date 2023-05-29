Виражи! Аналитики объявили курс доллара на лето — обвалы котировок неизбежны

Экономические эксперты уверены, что летом 2023 года нас ждут виражи на Московской бирже. По мнению аналитиков, доллар в июне может немного упасть, зато в июле наберет обороты и укрепится.

Главная причина — падение цен на нефть. Эксперты считают, что сложная мировая ситуация продолжит негативно влиять на российскую валюту.

«Геополитический фон летом останется, скорее всего, напряженным, что будет по-прежнему источником внешних рисков для рубля», — заявил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Аналитики предполагают, что к августу доллар может достичь 90 рублей, а то и больше.

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