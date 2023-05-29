Насыпала на сковороду порошок, потом налила уксус: весь нагар стек сам — трюк от турецкой кухарки

Очень простой и действенный способ используют турецкие кухарки для очищения сковородок и кастрюль от черного нагара.

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Они применяют очень дешевые ингредиенты: соль, соду, средство для мытья посуды и уксус.

Соль и соду необходимо по очереди насыпать на подгоревшую поверхность тонким слоем. Далее нанести несколько капель моющего средства. Губкой равномерно распределить состав по поверхности.

Далее разложить салфетки по нанесенному составу и обильно полить уксусом. Начнется очень бурная пенная реакция, которая растворит темный нагар. Далее остается только промыть поверхность водой, весь нагар стечет сам собой.

Источник: Telegram-канал «Хозяйские хитрости»