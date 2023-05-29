Копеечный порошок из аптеки сделает клубнику сказочной: ягоду некуда будет девать

Чтобы клубника росла на зависть соседям — ее нужно удобрять. Причем в разное время — по-разному. Это важно. В конце мая в качестве удобрения идеально подойдет порошок борной кислоты, который стоит в аптеке копейки.

Сначала разведите два грамма средства в стакане горячей воды. А затем влейте смесь в 10-литровое ведро. Дайте постоять.

После — полейте кусты раствором. Кислота напитает растение питательными веществами. От урожая в итоге не будет отбоя.

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