Два верных способа! Как избавиться от одуванчиков на даче — зачахнут, даже семена не дадут

Устали бороться с сорняками на даче — есть проверенный способ, благодаря которому можно на целый год забыть о сорных травах на огороде и в саду, особенно об одуванчиках, семена которых летают по всему дачному участку. Есть два верных способа — делайте все по инструкции, тогда ни один цветок не уцелеет.

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Первое — перекапывайте огород и клумбы каждую весну. Так, можно заранее извлечь из почвы все корешки одуванчиков и других сорных трав. Со временем желтых цветочков на дачном участке станет в разы меньше — словно зачахнут.

Второе — если огород будет пустовать, его нужно накрыть агроволокном. Таким образом семена одуванчиков не смогут прорасти. А без этого в следующем году «нашествия» сорняков ждать не придется.

По материалам tut-news.ru