Налейте это копеечное средство на сковороду — трехслойный нагар станет жидким за 3 часа

Устали чистить, скрести и тереть металлическими губками горелые сковородки — есть безопасный, а самое главное легкий способ «размочить» даже трехслойный нагар на любой поверхности, даже чугунной. Так в СССР делали наши бабушки. Больше не придется часами стоять у мойки. Просто налейте это копеечное средство на сковороду и загрязнение потечет ручейком.

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Для начала нужно смешать нашатырный спирт с борной кислотой в равных долях и нанести состав на поверхность сковороды с нагаром и жиром.

Уже через 3 часа любое загрязнение начнет таять на глазах. После того, как нагар сойдет, просто ополосните сковороду в воде. Сковородки будут сиять как новенькие.

По материалам tut-news.ru