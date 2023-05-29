Все смеялись, когда они стали завязывать салфетки на яблонях: но у них тли нет, у соседей есть

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Вредные насекомые не смогут даже приблизиться к этим тряпочкам! Настолько им невыносим аромат аниса!

Естественно, жить в таких условиях вредителям не интересно, и они переползут к тем, кто не защитил свой огород.

Источник: Telegram-канал «Дачные секреты. Сад. Огород».