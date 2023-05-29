Хитрое удобрение для помидоров: мясистые овощи завалят вас урожаем

Лучший способ вот такой: возьмите два ведра компоста, три столовые ложки сернокислого калия, три столовые ложки суперфосфата, а также две столовые ложки аммиачной селитры.

Все это тщательно перемешайте и добавьте в лунки с помидорами. Удобрение напитает растение питательными веществами и урожай попрет.

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