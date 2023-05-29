Хитрое удобрение для помидоров: мясистые овощи завалят вас урожаем

Помидоры в магазине стоят недешево, и многим дачникам хочется вырастить у себя на участке побольше этого овоща. И для того, чтобы добиться желаемого результата — надо удобрять растение.
Лучший способ вот такой: возьмите два ведра компоста, три столовые ложки сернокислого калия, три столовые ложки суперфосфата, а также две столовые ложки аммиачной селитры.
Все это тщательно перемешайте и добавьте в лунки с помидорами. Удобрение напитает растение питательными веществами и урожай попрет.
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