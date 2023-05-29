Объявлен курс доллара на новую неделю: до вторника рубль будет расти, люди бросились в банки

Продлится все до вторника. Потом — все. С 30 мая рубль лишится этой поддержки и начнет ослабевать, так считают эксперты.

«Мы ожидаем, что на предстоящей неделе рубль будет торговаться в диапазоне 78-82 за доллар, 84-88 за евро, 11,1–11,6 за юань», — заявил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

В свою очередь, люди, зарабатывающие на разнице валют, бросились в банки, чтобы снять свою выгоду.

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