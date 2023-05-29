Вспомнили советский рецепт и извели всю тлю в огороде: муравьи от этого раствора тоже пропали

Средство из времен СССР для вытравления тли и муравьев все больше набирает обороты популярности благодаря действенности и невысокой стоимости. Попробуйте сами, и вы не увидите вредителей на своих культурах.

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Берем 10 литров воды, натираем 100 граммов хозяйственного мыла, растворяем. Также вливаем в состав 2–3 столовые ложки нашатырного спирта. Этим составом опрыскиваем пораженные участки растений.