Доллар по 110! Аналитики объявили самый худший сценарий — может сбыться

Экономические аналитики уверены, что доллар в июне может лихорадить из-за множества мировых факторов. В первую очередь, на рубль могут влиять низкие цены на нефть. Если котировки продолжат падать, то наша валюта будет ослабевать еще больше.

Также если в США снизят ключевую ставку, то это тоже негативно скажется на рубле. 13–14 июня, по мнению некоторых экспертов, наша валюта может грохнуться до 110 рублей за доллар.

Ситуацию также могут испортить валютные паникеры, которые бросятся в обменники снимать свои деньги. От этого курс рубля тоже падает.

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