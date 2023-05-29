Уксус, сода и губка: как отмыть жирную духовку за несколько минут — грязь отвалится сама

Наши бабушки и знать не знали о дорогих чистящих средствах, которые сейчас продаются в магазинах. В народе использовали подручные средства для чистки духовки от жира, которые справлялись с задачей быстро и эффективно.

Наберите половину стакана уксуса и поставьте в духовку. Доведите до кипения. Далее возьмите соду и губку, потрите самые загрязненные места — жир отвалится сам.

Вам нужно будет просто смыть грязь водой. И вы увидите, как духовка засияет от чистоты.

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