Смородина больше не осыпается! Трюк с крахмалом – кинул и собрал отличный урожай

Цветки и завязи смородины никогда не будут осыпаться, если вы под каждый куст культуры бросите по паре горстей картофельного крахмала.

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