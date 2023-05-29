Смородина больше не осыпается! Трюк с крахмалом – кинул и собрал отличный урожай

Цветки и завязи смородины никогда не будут осыпаться, если вы под каждый куст культуры бросите по паре горстей картофельного крахмала.
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Вы увидите, как ситуация изменится кардинально! Ягодки укрепятся, и вы получите урожай, которого не видели до этого.
А чтобы муравьи не разводили на ваших кустах тлю, обвяжите тряпочкой каждый кустик у основания, пропитав ее анисовым маслом. Насекомые ненавидят этот аромат!
Источник: Telegram-канал «Сад и огород».