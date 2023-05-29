Вытаскивайте из розетки! Какие устройства мотают счетчик даже в выключенном состоянии

Они потребляют до 5–10 ватт в час, даже если вы не заряжаете от них телефон. Поэтому зарядку надо обязательно вытаскивать из розетки, если вы не хотите платить больше денег за свет.

Кроме того, от 5 до 25 ватт в час потребляют вай-фай роутеры. Если вы уезжаете из дома — лучше выключите их.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».