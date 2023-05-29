Вытаскивайте из розетки! Какие устройства мотают счетчик даже в выключенном состоянии

Существуют гаджеты, которые мотают электрический счетчик даже тогда, когда ими не пользуются. И, в первую очередь, это зарядное устройство для мобильных телефонов.
Они потребляют до 5–10 ватт в час, даже если вы не заряжаете от них телефон. Поэтому зарядку надо обязательно вытаскивать из розетки, если вы не хотите платить больше денег за свет.
Кроме того, от 5 до 25 ватт в час потребляют вай-фай роутеры. Если вы уезжаете из дома — лучше выключите их.
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