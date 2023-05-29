Бесплатная и секретная подкормка: помидоры, огурцы и кабачки попрут из всех щелей

Для того, чтобы растения вас радовали хорошим урожаем — их надо постоянно подпитывать полезными веществами. Например, помидоры, огурцы и кабачки просто обожают подкормку, которую можно сделать из одуванчиков.
Просто наполните одуванчиками десятилитровое ведро и залейте водой. Оставьте в теплом месте на неделю, чтобы раствор начал бродить.
Далее — процедите и полейте растения полученной смесью. Овощи скажут вам огромное спасибо и начнут плодоносить.
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