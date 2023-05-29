Падение доллара привело к хаосу у обменников: судорожно меняют валюту те, кто закупил

Курс доллара на торгах Московской биржи 29 мая снизился до 79,99 рубля, курс евро вырос до 85,92 рубля.
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Стоит отметить, что финансовые аналитики считают: курс доллара будет падать и дальше. Уже на этой неделе он начнет продаваться на торгах за 78–79 рублей.
Этому способствуют повышение стоимости нефти на мировом рынке, а также наступление налогового периода в России, когда предприниматели активно избавляются от иностранной валюты.
Источник: 1prime.ru