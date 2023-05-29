Падение доллара привело к хаосу у обменников: судорожно меняют валюту те, кто закупил

Курс доллара на торгах Московской биржи 29 мая снизился до 79,99 рубля, курс евро вырос до 85,92 рубля.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Стоит отметить, что финансовые аналитики считают: курс доллара будет падать и дальше. Уже на этой неделе он начнет продаваться на торгах за 78–79 рублей.