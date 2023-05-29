Огурцы дали первый урожай — сразу обработайте этим чудо-раствором: попрет как на дрожжах

Например, для того, чтобы листья огурцов не желтели после сбора первого урожая, — надо обработать их определенным чудо-раствором.

В 10 литрах воды растворите один литр молока и 30 капель йода. Полейте полученной смесью один раз в 10 дней.

Молочная сыворотка оказывает влияние на формирование новых завязей. И овощ будет расти как на дрожжах.

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