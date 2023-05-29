Какая мульча только портит клубнику: сами губите растение и удивляетесь плохому урожаю

Клубника действительно сильно зависит от мульчи, она необходима этому растению для хорошего урожая.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

В качестве полезной мульчи отлично подойдут сено, солома, опилки лиственных деревьев вроде клена, дуба, ясеня, березы, ольхи и так далее. Они не только защищают почву и корни, но и дополнительно питают культуру.