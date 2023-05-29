Какая мульча только портит клубнику: сами губите растение и удивляетесь плохому урожаю

Клубника действительно сильно зависит от мульчи, она необходима этому растению для хорошего урожая.
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В качестве полезной мульчи отлично подойдут сено, солома, опилки лиственных деревьев вроде клена, дуба, ясеня, березы, ольхи и так далее. Они не только защищают почву и корни, но и дополнительно питают культуру.
А вот щепу ни в коем случае использовать в качестве мульчи для клубники нельзя! Клубнике нужна щелочная почва, а щепа оказывает на нее обратное действие.
Источник: дзен-канал «Удачный урожай».