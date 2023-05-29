Доллар резко понизит курс уже на этой неделе — две причины: люди спешат в банки

Доллар должен понизиться на торгах уже в ближайшие дни, считают финансовые аналитики. Произойдет это из-за двух основных причин: наступления налогового периода в России, а также повышения цен на нефть в мире.

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Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев рассказал, что во время налогового периода, инвесторы активно избавляются от валюты, чтобы рассчитаться с партнерами.