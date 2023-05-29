Доллар резко понизит курс уже на этой неделе — две причины: люди спешат в банки

Доллар должен понизиться на торгах уже в ближайшие дни, считают финансовые аналитики. Произойдет это из-за двух основных причин: наступления налогового периода в России, а также повышения цен на нефть в мире.
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Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев рассказал, что во время налогового периода, инвесторы активно избавляются от валюты, чтобы рассчитаться с партнерами.
Кроме того, на рубль позитивно повлиял министр нефти Саудовской Аравии, который пригрозил спекулянтам, которые играют на понижение нефтяных цен. В итоге баррель подскочил, а вместе с ним появился и интерес к рублю, к доллару же, соответственно, понизился.
Михаил Васильев полагает, что рубль может в ближайшие дни укрепиться в диапазоне 78–79 за доллар.
Источник: 1prime.ru.