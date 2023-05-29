Названа чудо-подкормка для чеснока: успейте сдобрить грядки до начала лета!

Крупные головки чеснока всегда радуют садоводов. Особенно если сил и средств в него вложено немало. Агроном Анастасия Коврижных, эксперт сайта Belnovosti, назвала рецепт полезного чудо-средства, которое позволит вырастить чеснок размером с кулак.

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Приготовление раствора для сдабривания почвы под чесноком готовится просто. Нужно взять 20 гр сернокислого магния, столько же – аммиачной селитры. Все высыпать в 10-литровое ведро и растворить. Поливать можно сразу же. Важно, что такую подкорму дают весной, так что успеть до лета еще можно.