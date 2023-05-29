Защитить клубнику от долгоносика поможет копеечное средство из аптеки: вредитель будет повержен

Выращивать клубнику не так-то просто, все садоводы об этом знают. За ягодой нужен пристальный уход, а также бережная защита от вредителей. Мудрые дачники применяют для обработки кустов неагрессивные средства, чтобы не погубить клубнику.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Особую опасность представляют долгоносики, которые могут уничтожить урожай ягоды. Для борьбы с ним можно использовать простой аптечный препарат, который стоит копейки, но эффективно помогает. Это йод. Всего-то пол чайной ложки раствора на 10 литров воды – и враг повержен: поливайте клубнику или опрыскивайте, и ягода будет спасена.

По материалам сайта Ogorodnik.info