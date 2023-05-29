Весь секрет – в сыворотке: как повысить урожай огурцов, знают опытные дачники – рецепт раскрыт!

В арсенале опытных садоводов – масса секретов, помогающих выращивать богатый урожай. Ведь они давно перестали ждать милостей от природы и взяли инициативу в свои руки. В ход идут не только дорогущие средства из магазина, но и домашние рецепты по повышению плодовитости, защите от вредителей и болезней.

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Так, для рекордного урожая огурцов умудренные опытом дачники применяют молоко. Оно помогает при формировании завязи, чтобы простимулировать растения к новому плодоношению после первой волны урожая. Молочную сыворотку в объеме 2 литра разводят в 10-литровом ведре воды, добавляют 200 гр сахара и поливают грядку.

По материалам сайта Белновости