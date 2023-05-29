Кочаны вырастут гигантские: копеечная подкормка для капусты готовится в два счета – рецепт тут

На каждом огороде капуста занимает особое место. Этот вкусный и полезный овощ богат клетчаткой, а блюд из него можно приготовить немеряно, как и заготовить впрок. Опытные садоводы стремятся вырастить кочаны огромными, сочными и для этого используют удобрения.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Раскрыт рецепт подкормки, которая готовится в два счета, а результат впечатляет. Причем, дополнительных трат не потребуется – дрожжи и сахар есть у каждой хозяйки.

Возьмите один пакетик кулинарных дрожжей (10 г) и 50 г сахара, растворите в теплой воде (не более 30 градусов Цельсия) и оставьте бродить на 2-3 часа. После этого разведите получившуюся настойку водой 1:5 и лейте под кустик. Можно также опрыскать листья. Это полезный раствор, которым можно поливать капусту 2-4 раза за сезон – вырастет огромная.

По материалам сайта «Белновости»