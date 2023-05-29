Как только зацветет: мудрые дачники подкармливают клубнику крапивой – ягода будет размером с кулак

Дачный сезон уже в разгаре, и садоводы готовятся к периоду цветения посадок. Это знаковое для садово-огородных культур время, в которое важно помочь растению не уйти в пустоцвет, а направить все силы в плоды. В частности, для клубники это период второй подкормки.

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Мудрые дачники знают, чем подкормить ягоду в это время. Они используют для этого крапиву. Приготовить питательный раствор из не проще простого.

Один килограмм измельченной крапивы заливают 10 л воды, закрывают и убирают на две недели настаиваться при температуре 25 градусов Цельсия. За раствором надо пристально следить, периодически помешивая. Если пена с поверхности исчезнет, значит подкормка готова.

Перед поливом пол-литра настоя разводят в 10 л воды, засыпают полкилограмма золы, тщательно перемешивают и готовую смесь льют под корень.

По материалам сайта Белновости