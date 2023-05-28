Доллар скакнет выше 80! Аналитик назвал дату обвала рубля - в июне

Российский рубль в ближайшее время может обвалиться. И произойдет это из-за экономической политики Соединенных Штатов.

Специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса Георгий Свирин заявил, что ФРС США в ближайшее время могут повысить ключевую ставку, что поддержит доллар. Соответственно, наша валюта может грохнуться.

«Решение по ключевой процентной ставки ФРС будет принято на заседании 13-14 июня. Если повысят, то доллар резко скакнет минимум до 80 рублей», - заявил он.

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