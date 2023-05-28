Колорадский жук на дух не переносит этот запах: как спасти картофель - секретный метод

Многие дачники уже не знают, как бороться с колорадским жуком, который портит урожай картофеля. Но есть растение, которое насекомые не переносят ни при каких обстоятельствах. И это чеснок.

Достаточно того, что если вы воткнете зубчики чеснока между кустами картошки. Жуки почувствуют смертельный для себя запах и улетят.

Также можно приготовить раствор: измельчите 200 грамм чеснока, залейте ведром воды и настаивайте весь день.

После - добавьте в смесь хозяйственное мыло (50 г), и опрыскайте картофель. Все!

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