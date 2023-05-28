«Черные лебеди!»: объявлен курс доллара на 1 июня - паникеры грохнут котировки

Экономические аналитики уверены, что в начале июня у рубля есть все шансы укрепиться, но ситуацию могут испортить валютные паникеры. По мнению экспертов, с 1 июня экспортеры начнут платить налоги, что поддержит нашу валюту.

Но тут будет не все так просто, считает финансовый эксперт Георгий Копосов.

«Не исключены и «черные лебеди» — негативные события, которые нельзя предсказать, но которые могут существенно ослабить рубль на волне паники. А это рост параллельного импорта и рост спроса на валюту», - заявил он.

По мнению Копосова, правительство попытается удержать курс доллара в районе 79-81 рублей с 1 июня.

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