Клубника зацвела - срочно обработайте чудо-раствором: ягода попрет

Клубника, как и любое растение, требует подкормки. И если вы хотите вырастить завидный урожай, то к этому вопросу надо отнестись серьезно.

Клубника требует удобрения с весны и до конца лета.

Как только клубника на вашем участке зацвела - обработайте ее чудо-раствором. Готовится быстро и просто: 1 столовую ложку нитрофоски растворите в 10 литрах воды. Далее - полейте грядки.

В итоге ягода получить питательные вещества, которые ей будут требоваться. Урожай попрет.

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