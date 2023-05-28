Чем обязательно надо полить чеснок в конце мая - иначе погибнет

Если вы хотите вырастить благородный чеснок на своей даче, то важно знать, что в конце мая растению требуются определенные питательные вещества. И если вы их ему дадите, то урожай будет - на зависть соседям.

Растворите в десяти литрах воды двадцать граммов сернокислого магния. Дайте немного настояться раствору и полейте им чеснок.

Если вы проделаете эту процедуру до начала лета, то чеснока у вас будет огромное количество! А если нет, то есть риск вообще попрощаться с урожаем…

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