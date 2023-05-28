Схема! Идеальная подкормка для перцев - замучитесь собирать урожай

Если вы хотите вырастить завидный урожай перца, то вам надо знать, что овощ нужно как следует подкормить в первые дни после посадки. Существует определенная схема, которой надо строго придерживаться.

В первый день посадки на каждый квадрат грядок положите по одной столовой ложке мочевины.

И до образования первого плода каждый день удобряйте перец зеленым удобрением. Готовится просто: 2 литра концентрата в 10 литров воды.

Овощи начнут расти настолько быстро, что вы замучитесь собирать урожай.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».