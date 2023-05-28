Передел рынка! Объявлен курс доллара на начало июня - лучше присядьте

Экономические эксперты уверены, что дефолта в США не произойдет. Однако мировой кризис все равно наступит, и это негативно скажется на общей ситуации.

К примеру, если курс доллара упадет, то и для нашей экономики это будет плохо. Ведь в таком случае, цены на нефть упадут еще больше, а поступление денег в бюджет сократится.

«Если так произойдет, то доллар может дойти до 90 рублей, и это в лучшем случае. Причем ситуация реальна уже в начале июня», - утверждает аналитики Екатерина Константинова.

По мнению эксперта, сейчас идет передел рынка. И это неизбежно.

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