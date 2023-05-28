Никакой вязкости, рассыпчатый и белоснежный: что добавить в кастрюлю при варке риса – эффект поразительный

Рис - один из самых любимых гарниров, который подходит практически ко всем блюдам.

Чтобы он получился идеальным - не склеился, а был рассыпчатым и белоснежным, в кастрюлю можно добавить немного уксуса в расчете - одна столовая ложка на два литра воды.

Добавляется уксус после того, как хорошо промытый рис закипит в кастрюле.

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