Никакой вязкости, рассыпчатый и белоснежный: что добавить в кастрюлю при варке риса – эффект поразительный

Рис - один из самых любимых гарниров, который подходит практически ко всем блюдам.
Чтобы он получился идеальным - не склеился, а был рассыпчатым и белоснежным, в кастрюлю можно добавить немного уксуса в расчете - одна столовая ложка на два литра воды.
Добавляется уксус после того, как хорошо промытый рис закипит в кастрюле.
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Если по каким-то причинам уксус добавлять не хочется, можно ввести в кастрюлю с рисом немного молока.
Две столовые ложки молока на два литра воды превратят гарнир в изысканное блюдо - рис будет белоснежным и рассыпчатым.
По материалам belnovosti.by.