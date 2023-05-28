Никакой вязкости, рассыпчатый и белоснежный: что добавить в кастрюлю при варке риса – эффект поразительный

Отварной рис. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кто любит добиваться совершенства во всем.

Рис - один из самых любимых гарниров, который подходит практически ко всем блюдам. 

Чтобы он получился идеальным - не склеился, а был рассыпчатым и белоснежным, в кастрюлю можно добавить немного уксуса в расчете - одна столовая ложка на два литра воды.

Добавляется уксус после того, как хорошо промытый рис закипит в кастрюле. 

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Если по каким-то причинам уксус добавлять не хочется, можно ввести в кастрюлю с рисом немного молока.

Две столовые ложки молока на два литра воды превратят гарнир в изысканное блюдо - рис будет белоснежным и рассыпчатым.

По материалам belnovosti.by.

Читайте также