Сад будет не узнать! Удобрение из этих отходов реанимирует даже самую «уставшую» смородину — в чем секрет

Черная смородина достаточно неприхотлива в уходе, но иногда случается сбой, и кустарник перестает радовать пышным урожаем. Виной тому истощение запасов питательных веществ; в таких случаях нужна подкормка.

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По совету опытных садоводов, лучшим удобрением считается картофельная кожура. Она оказывает чудодейственное влияние даже на самый «уставший» куст смородины.

«Реанимировать» растения можно следующим образом: измельчите кожуру с помощью блендера и прикопайте возле куста. В такой форме удобрение вмиг усвоится, и смородина вновь порадует щедрым урожаем.

Отмечается, что использовать средство нужно три раза в течение сезона: ранней весной, летом и ближе к осени. Этого достаточно для урожайного результата.

По материалам belnovosti.by